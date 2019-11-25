25 Kasım 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:15 Futbolun Şehirleri
01:15 Süper Lig Maç Sonu
02:45 Maç Saati
04:30 UEFA Şampiyonlar Ligi
05:30 Süper Lig Maç Sonu
07:00 Maç Saati
08:45 Maç Saati
10:30 Süper Lig Maç Sonu
12:00 Maç Saati
13:45 Maç Saati
15:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
18:00 beIN Manşet
19:00 Süper Lig Maç Önü
20:00 Antalyaspor - Gaziantep FK
20:45 Devre Arası
21:00 Antalyaspor - Gaziantep FK
22:00 Süper Lig Maç Sonu
23:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin