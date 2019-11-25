Haberler » Sinema » 25 Kasım 2019 Kanal d Yayın Akışı - Haber

25 Kasım 2019 Kanal d Yayın Akışı

25 Kasım 2019 Pazartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

25.11.2019 06:45 | Son Güncelleme: 25.11.2019 06:4525 Kasım 2019 Kanal d Yayın Akışı

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

02:45 Poyraz Karayel

04:30 Gelinim Mutfakta

04:45 5N 1K

05:30 Ver Elini Aşk

06:15 Hayat Sağlıklı Güzel

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Yaralı Kuşlar

17:00 Arka Sokaklar

19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber

20:00 Zalim İstanbul


Gelinim Mutfakta, Kanal D, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika Sinema Haberleri
06:45 25 Kasım 2019 Tv8 Yayın Akışı
06:45 25 Kasım 2019 Tv 2 Yayın Akışı
06:45 25 Kasım 2019 Trt1 Yayın Akışı
06:45 25 Kasım 2019 TRT spor Yayın Akışı
06:45 25 Kasım 2019 Star Yayın Akışı
22:54 Muharrem İnce'den itiraf: Cumhurbaşkanı adayıyken Zonguldak mitinginde hasta değildim, adaylıktan çekilmeyi düşünüyordum
15:16 Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e: Verilenlerin hepsi otopark değilmiş, düzeltiyorum
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
10:12 Evinin terasında karşılaştığı yabancıyı çatıya kilitledi!
25.11.2019 08:01:13