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25 Kasım 2019 Show Yayın Akışı

25 Kasım 2019 Pazartesi günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?

25.11.2019 06:45 | Son Güncelleme: 25.11.2019 06:4525 Kasım 2019 Show Yayın Akışı

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

00:15 Safir Mavi

02:30 Safir Mavi

04:45 Pazar Sürprizi

06:00 Kuaförüm Sensin

08:00 Kendine İyi Bak

09:30 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

10:30 Gelin Evi

12:30 Kuaförüm Sensin

16:00 Zahide Yetiş'le

18:45 Show Ana Haber

20:00 Çukur


Değerli Taş, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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