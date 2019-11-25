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25 Kasım 2019 TRT spor Yayın Akışı

25 Kasım 2019 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

25.11.2019 06:45 | Son Güncelleme: 25.11.2019 06:4525 Kasım 2019 TRT spor Yayın Akışı

yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:25 Maçın Ardından

01:55 UEFA EURO 2020 Eleme Karş.

01:55 Andorra - Türkiye

03:40 2019 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası Final Karş.

03:40 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası Final Karş.

05:25 Basketbol Süper Ligi Karş

05:25 Tofaş - Fenerbahçe Beko

06:50 Takvim Yaprakları

06:53 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:50 Spor Kitaplığı

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:40 Almanya Bundesliga Özetler

11:00 Spor Manşet

12:20 TFF 1. Lig Özetler

12:50 Takvim Yaprakları

12:55 Hava Durumu

13:00 Spor Bülteni

13:30 Süper Lig Özetler

14:00 Spor Stüdyosu

15:20 Spor Atlası

15:30 Spor Bülteni

16:00 Gündem Futbol

17:00 İngiltere Premier Lig Özetler

17:30 Spor Merkezi

18:30 Futbol Anadolu

19:55 Bahçeşehir Koleji - Anadolu Efes

20:45 Süper Lig Özetler

21:00 Bahçeşehir Koleji - Anadolu Efes

21:45 Stadyum

23:30 90'dan Sonra


Trt, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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