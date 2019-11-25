Haberler » Sinema » 25 Kasım 2019 Tv 2 Yayın Akışı - Haber

25 Kasım 2019 Tv 2 Yayın Akışı

25 Kasım 2019 Pazartesi günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?

25.11.2019 06:45 | Son Güncelleme: 25.11.2019 06:4525 Kasım 2019 Tv 2 Yayın Akışı

2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

01:40 Kelime Oyunu

03:00 Sen de Yap

04:00 Çok Gezenti

05:00 Rehber

06:00 Şöhretin Bedeli

07:00 Geçmişin Gölgesinde

08:30 Çocuklar Duymasın

10:30 Yaprak Dökümü

14:00 Derya Baykal'la Gülümse

16:45 Beni Takip Et

19:00 Kelime Oyunu

21:00 Yalan Dünya

23:30 Kanıt


TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika Sinema Haberleri
07:52 Irak'taki gösterilerde şiddet hız kesmiyor! Ölü sayısı 300'den fazla
06:45 25 Kasım 2019 Tv8 Yayın Akışı
06:45 25 Kasım 2019 Tv 2 Yayın Akışı
06:45 25 Kasım 2019 Trt1 Yayın Akışı
06:45 25 Kasım 2019 TRT spor Yayın Akışı
06:45 25 Kasım 2019 Star Yayın Akışı
15:16 Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e: Verilenlerin hepsi otopark değilmiş, düzeltiyorum
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
10:12 Evinin terasında karşılaştığı yabancıyı çatıya kilitledi!
25.11.2019 07:59:41