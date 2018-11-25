İzmir
'de "Kadın Meclisleri" adıyla bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşu üyeleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü nedeniyle basın açıklaması yaptı.
Alsancak Kıbrıs
Şehitleri Caddesinde "Kadın cinayetlerini, ekonomik şiddeti, baskıyı durduracağız" pankartı açan kadınlar, "Kadına şiddet son bulsun", "Kadın cinayetlerini durduracağız", "Kadına dokunma" sloganları attı.
Kadın Meclisleri Sözcüsü Hilal Susuz
, grup adına yaptığı açıklamada, geçen yıl kasım ayından bugüne Türkiye
genelinde 435 kadının erkekler tarafından öldürüldüğünü belirtti.
Kadınları hayattan koparan şiddetin, caydırıcı kanunlarla engellenebileceğini ifade eden Susuz, "Kadınları güçlendirmek, kadına yönelik şiddeti engellemenin en temel yoludur." dedi.
Basın açıklamasına 2012 yılında evlilik teklifini reddettiği gerekçesiyle öldürülen bir çocuk annesi 29 yaşındaki Pınar
Ünlüer'in babası Zeki Ünlüer de katıldı.
Grup, açıklamanın ardından dağıldı.
İzmir
25 Kasım 2018 Pazar 17:03