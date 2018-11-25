AK Parti Denizli
Kadın Kolları üyeleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yürüyüş düzenledi.
Denizli Lisesi'nden 15 Temmuz Delikliçınar Şehitleri Meydanı'na kadar yürüyen kadın kolları üyeleri, yürüyüş sırasında ellerinde "Kadın ve erkek biriz, birlikte güçleneceğiz", "Kadın güçlenirse toplum güçlenir", "Beni de duy", "Sesimi sen de duy", "Sevgi şifadır" yazılı pankartlar taşıdı.
AK Parti Denizli İl Kadın Kolları Başkanı Nurcan Dalbudak
, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitleri Meydanı'nda yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddetin dünyanın her yerinde aynı biçimde tezahür ettiğini belirtti.
Aile içi şiddetin hala en yaygın şiddet biçimi olmaya devam ettiğine dikkati çeken Dalbudak, şunları söyledi:
"AK kadınlar olarak, kadına yönelik şiddetin bir insan hakkı ihlali olduğunu dün olduğu gibi bugün de dile getirmekten vazgeçmiyor, ekonomik ya da kültürel hiçbir gerekçenin ardına sığınılmasına müsaade etmeden kadına yönelik her türlü şiddete karşı turuncu çizgimizi çekiyoruz. Kadim medeniyetimizin yüzyıllar boyunca barındırdığı din, ahlak, şuur ve vicdan öğretilerinin tümünde, kadına ve kız çocuklarına karşı yapılan herhangi bir kötü muameleye katı suretle karşı çıkılmıştır."
Yürüyüşe, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök
, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan
, ilçe belediye başkanları, kadın kolları üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Denizli
25 Kasım 2018 Pazar 13:40