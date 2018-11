25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

25 Kasım 2018 Pazar 13:40



25 Kasım 2018 Pazar 13:40

AK Parti İzmir Kadın Kolları, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla yürüyüş düzenledi. Bayraklı ilçesindeki yürüyüşe katılanlar, kadına yönelik şiddete karşı farkındalığı artırmak amacıyla turuncu kurdele taktı.Ellerinde turuncu balon ile "Haddini aşan öfkene yenik düşme", "Kadın güçlenirse toplum güçlenir" yazılı dövizler taşıyan, "Kadına uzanan eller kırılsın" sloganı atan kadınlar, yüzlerini mor renkli boyayla boyayarak ve kafalarına sargı bezi sararak şiddete dikkati çekti.AK Parti İl Başkanlığı'nda sona eren yürüyüşün ardından açıklama yapan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı , her zaman kadının yanında olan, kadın politikalarını önde tutan bir partinin mensubu olduklarını belirtti.Çankırı, "Hiçbir kadının şiddet görmemesi için o kadınlara eşlik yapacak erkekleri biz anneleri yetiştiriyoruz. Erkek çocuklarımızın kadınlara kötü davranmaması için evde rol model olmamız lazım. Babalarımızın da evdeki davranışları çok önemli." ifadelerini kullandı.AK Parti İzmir Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ da kadına yönelik şiddetin dünyanın her yerinde aynı biçimde tezahür ettiğini, aile içi şiddetin hala en yaygın şiddet biçimi olduğunu belirtti.Kadınların yıllardır sürdürdükleri çeşitli mücadelelerle kadına, insana yakışır hak ve adalet talepleriyle oldukça büyük kazanımlar elde ettiğini ifade eden Büyükdağ, Türkiye 'nin kadınların yaşadığı sorunlarla ilgili çeşitli hukuki düzenlemelerle kadınların yanında olarak güçlenme süreçlerine katkı sağladığını anlattı.Büyükdağ, partisinin her alanda kadınların hayatlarını kolaylaştırıcı düzenlemeler getirdiğini de sözlerine ekledi.Açıklamanın ardından kadınlar, beyaz panoya turuncu renkli boya ile el izi yaptı.