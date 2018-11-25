Batman
'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla program düzenledi.
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Batman İl Temsilcisi Adile Gürbüz
, KADEM ile Batman Barosu Kadın Hakları Merkezince bir AVM'de düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.
Bu yöntemle aile bütünlüğüne büyük zarar veren şiddetin sona ermesi gerektiğini her kesime anlatabildiklerini dile getiren Gürbüz, "En ağır insan hakları ihlallerinden olan kadına şiddete 'dur' diyoruz." dedi.
Vatandaşlardan Büşra Özkan, kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik etkinliklerin önemine değinerek, düzenleyenlere teşekkür etti.
Batman
25 Kasım 2018 Pazar 14:00