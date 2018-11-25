25 Kasım 2018 Pazar 14:43



25 Kasım 2018 Pazar 14:43

Aydın'da AK Parti İl Kadın Kolları tarafından "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü" dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.AK Parti İl Kadın Kolları üyeleri, ellerinde "Beni de duy", "Kadına şiddete hayır" yazılı dövizlerle Adnan Menderes Bulvarı'ndan başlayıp Kıbrıs Caddesi'ne, buradan da parti binasına kadar yürüdü.Burada konuşma yapan İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Göğde, aile içi şiddetin en yaygın şiddet biçimi olmaya devam ettiğini söyledi."AK kadınlar" olarak, kadına yönelik şiddetin bir insan hakkı ihlali olduğunu dün olduğu gibi bugün de dile getirmekten vazgeçmediklerini vurgulayan Göğde, "Ekonomik ya da kültürel hiçbir gerekçenin ardına sığınılmasına müsaade etmeden kadına yönelik her türlü şiddete karşı turuncu çizgimizi çekiyoruz." dedi.Yürüyüşe, AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim de katıldı.