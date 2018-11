25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

25 Kasım 2018 Pazar 15:50



AK Parti Kadın Kolları Yalova İl Başkanlığı tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla Kurtuluş Anıtı önünde etkinlik düzenlendi.AK Parti Kadın Kolları Yalova İl Başkanı Melahat Yalçın, 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen etkinlik kapsamında yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddet dünyanın her yerinde aynı biçimde tezahür ettiğini söyledi.Aile içi şiddetin en yaygın şiddet biçimi olmaya devam ettiğini ifade eden Yalçın, "AK kadınlar olarak kadına yönelik şiddetin bir insan hakkı ihlali olduğunu dün olduğu gibi bugünde dile getirmekten vazgeçmiyor. Ekonomik ya da kültürel hiçbir mücadelenin ardına sığınılmasına müsaade etmeden kadına yönelik her türlü şiddete karşı turuncu çizgimizi çiziyoruz." ifadesini kullandı.AK Parti'nin kadın, erkek, yaşlı, genç herkesin partisi olduğunu kaydeden Yalçın, "Ak kadınlar olarak kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele ve dayanışma gününde kadına yönelik şiddete her türlü turuncu çizgimizi çekiyoruz. Aynı hassasiyetle Türk toplumunu da turuncu çizgi çekmeye davet ediyoruz. Sağlıklı bir toplum ve gelecek nesiller için kadına yönelik şiddete karşı hep birlikte turuncu çizgimizi çekelim." dedi.AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol ile AK Parti Yalova Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Öztabak da birer konuşma yaptı. Basın açıklamasının ardından Yalçın tarafından Öztabak'a kadına karşı şiddeti simgeleyen turuncu kurdele takıldı.