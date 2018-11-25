25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

Elazığ
'da "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) iş birliğiyle bir alışveriş merkezinde stant açıldı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç, Kadın ve Demokrasi Derneği İl Temsilcisi Esra Soylu ve görevliler, kadına yönelik şiddet içerikli broşür dağıttı.
Müdür Suat Kenç, yaptığı açıklamada, etkinlikle kadına yönelik şiddete karşı toplumsal bir algı oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.
Türk milletinin kadim bir kültürden geldiğini dile getiren Kenç, şunları kaydetti:
"Cennet annelerin ayağı altındadır diyen bir dinin temsilcisiyiz. Gerçekte Anadolu coğrafyasında son yıllarda özellikle gerek aile yapımızın tahrip olması gerek insanlarımızın özellikle bayanların mağdur olması noktasında bir takım olumsuz gelişmeler meydana gelmektedir. İnsanlarımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz."
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) İl Temsilcisi Esra Soylu da şiddetin aileyi tehdit ettiğini vurgulayarak, "Kadına şiddeti hoş görmeyen bir toplumdan geliyoruz ama bugün geldiğimiz noktada maalesef karşılaştığımız tablo üzücü." şeklinde konuştu.
Elazığ
25 Kasım 2018 Pazar 16:05