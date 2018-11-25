25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

AK Parti Batman
İl Kadın Kolları Başkanlığı "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Mevlüde Bilici ve beraberindeki kadınlar Atatürk
Parkı'nda basın açıklaması yaptı.
Bilici, kadına yönelik şiddetin insan hakkı ihlali olduğunu belirterek, şunları söyledi:
"AK Parti'nin kurulduğu günden itibaren, kadınların ekonomi, siyaset, bilim ve eğitimde güçlendirilmesi misyonu ile atılan her adımda kadınların iş ve aile hayatlarını dengeleyebilmesi adına kolaylaştırıcı düzenlemeler getirilmiş ve her alanda kadınların varlığının normalleştirilmesi için çalışmalar yapılmıştır."
Basın açıklamasının ardından kadınlar, AK Parti İl Başkanlığı'na kadar yürüdü.
Siyaset,Ekonomi,Batman
25 Kasım 2018 Pazar 16:45