Kütahya
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü" dolayısıyla gazetecilere yönelik 'Medyada Şiddet' konulu seminer düzenledi.
Kütahya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan
, il müdürlüğü hizmet binasında gerçekleşen seminerde yaptığı konuşmada, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nün kendileri için son derece hassas ve önemli bir gün olduğunu söyledi.
Gün dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirten Turan, şöyle konuştu:
"Bizler, inancımızda hiçbir şiddete yer olmayan kültürün insanlarıyız. Bu anlamda hem günün önemini anlatmak, bu işin mücadelesini sadece bir günde olmadığını belirtme anlamında biz programımıza bugün sizlerle başladık. Temennimiz hiçbir şiddetin olmadığı, dostluğun, iyiliğin güzelliğin olduğu bir dünya, bir nesil, bir kültür olması. Her daim amacımız bu anlamda. Bugün burada yapılan sunumların toplumda karşılığı geleceğini umut ediyoruz."
"Medyada Şiddet" konusunda sunum yapan Anadolu Üniversitesi
İletişim Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Çağdaş Ceyhan
ise medyanın şiddet haberlerini işleyişi hakkında bilgiler verdi.
Ceyhan, haberlerin daha çok yaşanan olayın abartılmadan, gerçek bilgiler ışığında verilmesi gerektiğini aktardı.
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla düzenlenen eğitimler hakkında sunum yapan Kütahya Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğünde görevli sosyal çalışmacı İsmail Orbay da, amaçlarının, şiddetin oluşmadan önce yapılması gerekenleri toplumun her kesimine anlatmak ve bu konuda bilinçli bireylerin oluşmasına katkı sağlamak olduğunu ifade etti.
Sunumların ardından seminer katılımcılarına katılım belgesi verildi.
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla etkinliklerin devam edeceği bildirildi.
Ömer Turan,Kütahya
22 Kasım 2018 Perşembe 15:58