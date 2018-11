23 Kasım 2018 Cuma 11:55



23 Kasım 2018 Cuma 11:55

İzmir Barosuna kayıtlı bazı avukatlar, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü" dolayısıyla bir açıklama yaptı.İzmir Adliyesi önünde toplanan avukatlar adına açıklama yapan İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezi Üyesi Öniz Özsoy, Türkiye'de yaşayan her üç kadından birinin, fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddete maruz kaldığı araştırma sonuçları ile sabit olduğunu öne sürdü.Kadına yönelik şiddet ve ayrımcılıkla hukuksal alanda etkin biçimde mücadele ettiklerini belirten Özsoy, "Eğitim sisteminden, yazılı ve görsel medyada kullanılan dile, her eve konuk olan televizyon dizilerinden, kadının istihdamına kadar her alanda, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılıkla mücadele etmek devletin temel politikası haline gelmelidir." dedi.