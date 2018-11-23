CHP Babaeski
Kadın Kolları Başkanı Gül Hazer Bingöl
, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nün farkındalık oluşturmak adına çok önemli olduğunu bildirdi.
Bingöl, parti binasında yaptığı basın açıklamasında, geleceğe ve hayata sahip çıkmak için şiddetsiz bir memleket hayal ettiklerini söyledi.
Kadınların her gün şiddete maruz kaldığını ifade eden Bingöl, taciz ya da tecavüz olaylarının yaşandığını ileri sürdü.
Şiddetin sıradan vakalar gibi medyada yer aldığını belirten Bingöl, kadına yönelik şiddetin önüne geçmek için ayrıştıran ve ötekileştirilen dilin terk edilmesi gerektiğini söyledi.
Kadınların hayatın her alanında daha fazla yer alması gerektiğini aktaran Bingöl, şöyle devam etti:
"Kadın istihdamı artırılmalı, kadınların çalışma yaşamında eşit koşullarda daha çok yer alması sağlanmalıdır. Kadına ve çocuğa yönelik, şiddet, cinsel istismara karşı iyi hal indirimi kullanılmamalı, en üst seviyeden ceza verilmelidir. Evde, ailede, eğitimde, işyerinde, sokakta, siyasette, medyada, dilde, tribünde, hukukta kadına şiddet kültürü kendine yer buluyor. Bunun önüne geçmenin en önemli yolu eğitimdir. Kadına şiddetle mücadele ders kitaplarında yer almalıdır. Kreş çağından başlayarak müfredata toplumsal cinsiyet eşitliği, büyüklerin zararlı dokunuşlarını anlama, sadece yabancılara değil, anne babaya da karşı haklar gibi dersler konulmalıdır.
Şiddeti arttıran en önemli etkenlerden bir diğeri de yoksulluktur. Kadınlara mutlaka güvenceli çalışma koşulları sağlanmalıdır. Kadınlar, kendi yaşamlarını bağımsız şekilde sürdürebilecek şekilde gelir elde edebilmelidir."
Cumhuriyet Halk Partisi,Bingöl