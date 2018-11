23 Kasım 2018 Cuma 15:11



AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, şiddet ve ayrımcılığın olmadığı bir dünyada kadınların gerçek potansiyellerini kullanma imkanına kavuşacaklarını bildirdi.Kendirli, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de kadına yönelik şiddetin önü alınamaz hale geldiği dönemlerin olduğunu ifade ederek, bu sebeple AK Parti döneminde kadını şiddetten korumaya yönelik mevzuatta önemli reformlar yapıldığına dikkati çekti.Bu reformların başında kadını her türlü şiddet ve ayrımcılıktan korumayı amaçlayan Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu'nun ihdas edilmesinin geldiğini dile getiren Kendirli, şunları kaydetti:"Kanunda kadınlar sadece fiziki ve cinsel şiddete değil, psikolojik veya ekonomik zarar görme ya da acı çekmeyle sonuçlanan her türlü şiddete karşı korunmuşlardır.Şiddet ve ayrımcılığın olmadığı bir dünyada kadınlar gerçek potansiyellerini kullanma imkanına kavuşacaklardır.Toplumun yarısını oluşturan, diğer yarısını yetiştiren kadınlar her alanda özgürce var olamadıkları sürece, toplum eksik kalmaya, ilerlememeye mahkumdur. Kadının insan hakları nosyonunun, paylaşım temelli, insan olmamızın bizi birbirimizi ayrıştırmaktan alıkoyacağı bir ufukla şekilleneceği günlere ulaşmak temennisiyle."