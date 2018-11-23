23 Kasım 2018 Cuma 15:12



23 Kasım 2018 Cuma 15:12

CHP Kırklareli Kadın Kolları MYK Üyesi Hamiyet Gülaçar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nün önemli bir gün olduğunu söyledi.Gülaçar, Kültür ve Anıt Park'ta yaptığı basın açıklamasında, geçen yıldan buna kadına yönelik şiddetin artarak devam ettiğini söyledi.Kadınların her gün şiddete, tacize yada tecavüze uğradığını iddia eden Gülaçar, 2018 yılının ilk 9 ayında 183 kadın ve 10 çocuğun öldürüldüğünü belirtti.50 kadının tecavüz, 162 kadının taciz edildiğini öne süren Gülaçar, 279 kız çocuğunun cinsel istismara maruz bırakılarak, 316 kadının ise şiddet sonucu yaralandığını ifade etti.Kadınların olmadığı bir dünyanın düşünülemeyeceğini aktaran Gülaçar, "Dile getirmekten dahi utanç duyduğumuz bu olayların hepsi bu yıl ülkemizde yaşandı. Kimi komşumuz kimi arkadaşımızdı. Yani 2018 yılında erkek sevgisi kadını öldürdü.Kadına yönelik şiddet bir insan hakkı ihlalidir. Kadına yönelik şiddetin önüne geçmek için ayrıştıran ve ötekileştirilen dil terk edilmelidir. Kadına yönelik şiddeti çözmeyi namus kavramına kadar indirgeyen anlayış kadınları öldürdü." diye konuştu.