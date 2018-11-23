Adana
Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Ceyda Esay Büyükdağ, "Kadınların siyasete katılma, karar mekanizmalarında yer alma oranları olması gereken düzeyde değildir." dedi.
Büyükdağ, komisyonları tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla Adana Adliyesi Mahmut Esat Bozkurt
Salonu'nda düzenlenen toplantıda, kadına yönelik şiddetin bir insan hakkı ihlali olduğunu söyledi.
Yalnızca kadın olmaları nedeniyle cinsiyete dayalı ayrımcılığa uğrayan, şiddete maruz kalan kadın sayısının giderek arttığını belirten Büyükdağ, şunları kaydetti:
"Her yıl artan oranda yüzlerce kadın öldürülmektedir. Kadınlarımız istihdam alanlarından çekilmekte, sosyal güvenceden yoksun bir şekilde zor çalışma koşullarında çalışmaya zorlanmaktadır. Kadınların siyasete katılma, karar mekanizmalarında yer alma oranları olması gereken düzeyde değildir."
Adana Baro Başkanı Veli Küçük
ise, Türkiye
'de kadına yönelik şiddetin çok vahim boyutlarda olduğunu aktararak, "Kadına karşı şiddet ve cinsel istismar olayları yüzde 400 artmıştır. Kadın cinayetlerinin yarısı aile içi şiddetten kaynaklanan sebeplerden meydana gelmiştir." diye konuştu.
Adana