23 Kasım 2018, 15:23
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25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü

Adana Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Ceyda Esay Büyükdağ, "Kadınların siyasete katılma, karar mekanizmalarında yer alma oranları olması gereken düzeyde değildir.

Adana Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Ceyda Esay Büyükdağ, "Kadınların siyasete katılma, karar mekanizmalarında yer alma oranları olması gereken düzeyde değildir." dedi.

Büyükdağ, komisyonları tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla Adana Adliyesi Mahmut Esat Bozkurt Salonu'nda düzenlenen toplantıda, kadına yönelik şiddetin bir insan hakkı ihlali olduğunu söyledi.

Yalnızca kadın olmaları nedeniyle cinsiyete dayalı ayrımcılığa uğrayan, şiddete maruz kalan kadın sayısının giderek arttığını belirten Büyükdağ, şunları kaydetti:

"Her yıl artan oranda yüzlerce kadın öldürülmektedir. Kadınlarımız istihdam alanlarından çekilmekte, sosyal güvenceden yoksun bir şekilde zor çalışma koşullarında çalışmaya zorlanmaktadır. Kadınların siyasete katılma, karar mekanizmalarında yer alma oranları olması gereken düzeyde değildir."

Adana Baro Başkanı Veli Küçük ise, Türkiye'de kadına yönelik şiddetin çok vahim boyutlarda olduğunu aktararak, "Kadına karşı şiddet ve cinsel istismar olayları yüzde 400 artmıştır. Kadın cinayetlerinin yarısı aile içi şiddetten kaynaklanan sebeplerden meydana gelmiştir." diye konuştu. Adana
23 Kasım 2018 Cuma 15:23