Gümüşhane
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü" dolayısıyla yürüyüş düzenlendi. Fatih
Parkı'nda bir araya gelen ve erkeklerin de aralalarında yer aldığı grup, ellerinde kadına yönelik şiddeti kınayan dövizler taşıyarak Atatürk Caddesi
boyunca yürüyerek Zafer Meydanı'na ulaştı.
Burada bir konuşma yapan Gümüşhane Vali Yardımcısı Aytaç Akgül, kadına şiddetin insanlığa ihanet olduğunu söyledi.
Kadınların bir birey ve yurttaş olduğu halde maalesef pek çok şiddete maruz kaldığına işaret eden Akgül, "Kadınlar fiziksel olarak şiddete maruz kalıyorlar, dövüyorlar, öldürüyorlar, töre cinayetlerine kurban gidiyorlar. Bu şiddetin giderilmesi, bertaraf edilmesi için tabii ki en önemli ve önem vermemiz gereken konu eğitim. Beşikten mezara kadar eğitim. Zihinlerin değişmesi gerekiyor." diye konuştu.
Yürüyüşe Vali Yardımcısı Akgül'ün yanı sıra Belediye Başkanı Ercan Çimen
, İl Sağlık Müdürü Engin Pehlivan ve ilgililer katıldı.
Fatih,Gümüşhane