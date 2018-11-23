Tuşba
Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla konferans düzenledi.
İlçedeki bir düğün salonunda düzenlenen "Kadına Yönelik Şiddet" konulu konferansta konuşan Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe
, dünyada kadına yönelik şiddetin arttığı bir dönem yaşadıklarını belirtti.
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İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu
ise, kadınları çok önemsediklerini belirterek, "Hayatta en çok güvendiğimiz varlık annedir. Kadına bakmakla yükümlüyüz. Kadın çiçektir. Onları kırarsak bir daha açmaz." diye konuştu.
Konuşmaların ardından konferans veren gazeteci - yazar Fadime Özkan
da kadına yönelik şiddet ve nedenleriyle ilgili bilgiler aktardı.
Tuşba