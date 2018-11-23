23 Kasım 2018, 18:23
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25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü

Tuşba Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla konferans düzenledi.

Tuşba Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla konferans düzenledi.

İlçedeki bir düğün salonunda düzenlenen "Kadına Yönelik Şiddet" konulu konferansta konuşan Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, dünyada kadına yönelik şiddetin arttığı bir dönem yaşadıklarını belirtti.

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ise, kadınları çok önemsediklerini belirterek, "Hayatta en çok güvendiğimiz varlık annedir. Kadına bakmakla yükümlüyüz. Kadın çiçektir. Onları kırarsak bir daha açmaz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından konferans veren gazeteci - yazar Fadime Özkan da kadına yönelik şiddet ve nedenleriyle ilgili bilgiler aktardı. Tuşba
23 Kasım 2018 Cuma 18:23