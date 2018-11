25 Kasım 2018 Pazar 13:18



AK Parti Kırklareli Kadın Kolları Başkanı Aslı Karakahya, AK Parti'nin kuruluşundan itibaren kadınların is¸ ve aile hayatlarını dengeleyebilmeleri adına kolaylas¸tırıcı du¨zenlemeler getirdiği ve her alanda kadınların varlıgˆının normalles¸tirilmesi ic¸in c¸alıs¸malar yaptığını söyledi.Karakahya, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla gar binası önünde düzenlediği basın açıklamasında, kadına yo¨nelik s¸iddet du¨nyanın her yerinde aynı bic¸imde tezahür ettiğini söyledi.Aile ic¸i s¸iddetin hala en yaygın s¸iddet bic¸imi olmaya devam ettiğini dile getiren Karakahya, ak kadınlar olarak, kadına yo¨nelik s¸iddetin bir insan hakkı ihlali oldugˆunu dile getirmekten vazgec¸meyeceklerini belirtti.Karakahya, ekonomik ya da ku¨ltu¨rel hic¸bir gerekc¸enin ardına sıgˆınılmasına mu¨saade etmeden kadına yo¨nelik her tu¨rlu¨ s¸iddete kars¸ı turuncu c¸izgi çektiklerini dile getirerek, sahip oldukları kadim medeniyetlerinde de barındırdıgˆı din, ahlak, s¸uur ve vicdan o¨gˆretilerinin tu¨mu¨yle kadına ve kız c¸ocuklarına kars¸ı yapılan herhangi bir ko¨tu¨ muameleye kati suretle kars¸ı c¸ıkıldığını aktardı. Türkiye 'de ve dünyada kadınların, yıllardır su¨rdu¨rdu¨kleri c¸es¸itli mu¨cadeleler ile bu¨yu¨k kazanımlar elde ettiğini belirten Karakahya, Türkiye'nin bu süreçte toplumsal cinsiyet es¸itligˆini sagˆlamak adına hem uluslararası du¨zeyde kabul edilen anlas¸malara imza atmıs¸ hem de kendi mevzuatında ko¨klu¨ degˆis¸iklikler yaptığına işaret etti.Karakahya, Birles¸mis¸ Milletler'in 2030 Su¨rdu¨ru¨lebilir Kalkınma Gu¨ndemi'nde yer almasına karşın du¨nyanın 49 u¨lkesinde kadınları aile ic¸i s¸iddete kars¸ı koruyan bir yasal du¨zenlemenin olmadıgˆına da dikkati çekerek, şunları kaydetti:"AK Parti do¨neminde, Tu¨rkiye'de ilk kez 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yo¨nelik S¸iddetin O¨nlenmesi Yasası, Meclis'te kabul edilmis¸tir. AK Parti kuruldugˆu gu¨nden itibaren, kadınların ekonomi, siyaset, bilim ve egˆitimde gu¨c¸lendirilmesi misyonu ile atılan her adımda kadınların is¸ ve aile hayatlarını dengeleyebilmeleri adına kolaylas¸tırıcı du¨zenlemeler getirilmis¸ ve her alanda kadınların varlıgˆının normalles¸tirilmesi ic¸in c¸alıs¸malar yapmıs¸tır. Kadınlar aynı anda ailede, is¸te, siyasette ve daha nice birc¸ok alanda o¨zne ve akto¨r olarak varlık go¨stermis¸ her alanda iradelerini ailenin ve toplumun yararına kullanmıs¸lardır. Bulundukları her pozisyonda yalnızca cinsiyet temelinde bir temsil durumunda kalmadan, kadın olduklarının farkında olarak c¸alıs¸malarını su¨rdu¨rmektedirler."Grup basın açıklamasının ardından kurulan stantta kadına yönelik şiddetle mücadeleye farkındalık oluşturmak amacıyla pankart üzerine turuncu boyayla el baskısı yaptı.