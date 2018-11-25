Van
İl Jandarma Komutanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle bir program düzenlendi.
Van AVM'de stant açılarak broşür dağıtımı yapan kurumların personelleri, çeşitli hediyeler de dağıttı. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü münasebetiyle düzenlenen program kapsamında; kadına yönelik şiddette farkındalık oluşturmak ve şiddete maruz kalanların hangi kurumlara başvurabileceği, yasal haklarını nasıl arayabilecekleri, kanun kapsamında ne gibi haklara sahip oldukları konularında bilgilendirme yapıldı. Özellikle kadınların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte üniversitesi öğrencileri de kadına yönelik şiddetle mücadele konusuna dikkat çekmek adına konser verdi. - VAN
Van
25 Kasım 2018 Pazar 16:38