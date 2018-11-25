25 Kasım 2018, 16:46
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25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü

Van'da, İl Jandarma Komutanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Emniyet Müdürlüğü tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında tanıtım standı açıldı.

Van'da, İl Jandarma Komutanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Emniyet Müdürlüğü tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında tanıtım standı açıldı.

İpekyolu ilçesindeki Van Alışveriş Merkezinde açılan stantta vatandaşlara bilgilendirici broşürler ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Stantta, kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık yaratmak, şiddete maruz kalanların hangi kurumlara başvurabilecekleri, yasal haklarını nasıl arayabilecekleri, kanun kapsamında ne gibi haklara sahip oldukları konularında vatandaşlara bilgiler verildi.

Kadınların yoğun ilgi gösterdiği stantta, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri de kadına yönelik şiddetle mücadele konusuna dikkat çekmek amacıyla konser verdi. Emniyet Müdürlüğü,Van
25 Kasım 2018 Pazar 16:46