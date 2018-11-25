Van
'da, İl Jandarma Komutanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Emniyet Müdürlüğü
tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında tanıtım standı açıldı. İpekyolu
ilçesindeki Van Alışveriş Merkezinde açılan stantta vatandaşlara bilgilendirici broşürler ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.
Stantta, kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık yaratmak, şiddete maruz kalanların hangi kurumlara başvurabilecekleri, yasal haklarını nasıl arayabilecekleri, kanun kapsamında ne gibi haklara sahip oldukları konularında vatandaşlara bilgiler verildi.
Kadınların yoğun ilgi gösterdiği stantta, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri de kadına yönelik şiddetle mücadele konusuna dikkat çekmek amacıyla konser verdi.
Emniyet Müdürlüğü,Van
25 Kasım 2018 Pazar 16:46