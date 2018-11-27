27 Kasım 2018 Salı 10:58



27 Kasım 2018 Salı 10:58

Van'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında konvoy oluşturularak şehir turu yapıldı.25 Kasım'da Van AVM'de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün koordinatörlüğünde Van İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve Yüzüncü Yıl Üniversitesinin de bulunduğu birçok paydaş kurum tarafından stant açılarak müzik dinletisi yapılmıştı. Dün de Van sokaklarında kadına yönelik şiddete dikkat çekmek maksadıyla araç konvoyu oluşturuldu. Paydaş kurumların katıldığı etkinlikte oluşturulan araç konvoyu, valilik önünden başlayarak Cumhuriyet Caddesi, 2 Nisan Caddesi ve Maraş Caddesi boyunca şehir turu attı.Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek maksadıyla güzergah boyunca araç sirenlerinin çalındığı etkinlik, vatandaşlar tarafından da büyük ilgi gördü. - VAN