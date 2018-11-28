28 Kasım 2018 Çarşamba 10:29



28 Kasım 2018 Çarşamba 10:29

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle bir seminer düzenlendi.Bulanık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bağlı olarak faaliyet gösteren aile destek ve eğitim merkezlerince "Kadına Yönelik Şiddete Sıfır Tolerans" ekseninde düzenlenen seminerlere Bulanık Aile Sosyal Hizmetler Müdiresi Gülbeyaz Çınar ve kadınlar katıldı. Burada konuşan Aile Sosyal Hizmetler Uzmanı Elif Aydın Kılıç, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü"nün tarihçesi hakkında bilgi verdi. Elif Aydın Kılıç, "Dünya Sağlık Örgütü, dünyada her üç kadından birinin hayatı boyunca fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kalacağını öngörüyor. Birleşmiş Milletler, toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin bir küresel salgın olduğunu duyurdu. 19 yaşına dek, dünyada kadınların yüzde 30'u erkek arkadaşları veya kocaları tarafından cinsel şiddete uğruyor. Orta yaşa gelindiğinde bu oran yüzde 40'a ulaşıyor. Kadınlar genellikle aynı evde yaşadıkları ve sevdikleri birinden şiddet görüyorlar. Küresel düzeyde, öldürülen kadınların yüzde 55'i yakın partneri tarafından öldürülüyor. Şiddet görüp hayatta kalabilen kadınlar, daha fazla akut ya da kronik fiziksel veya ruhsal sağlık sorunu yaşıyorlar. Kadına karşı şiddetin ayrıca aileler, mahalle, toplum ve ekonomi üzerinde de ikincil olumsuz etkileri oluyor" diye konuştu. - MUŞ