25 Kasım Pazar Dha Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG<br><br>13.30 Demir Grup Sivasspor - Çaykur Rizespor <br><br>16.00 Akhisarspor - Bursaspor<br><br>19.00 Kasımpaşa - Evkur Yeni Malatyaspor <br><br>19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe<br><br>BEŞİKTAŞ<br><br>Takım izinli<br><br>GALATASARAY<br><br>11.00 Sarı kırmızılılar, Lokomotiv Moskova maçının hazırlıklarına devam edecek.<br><br>SPOR TOTO 1. LİG<br><br>13.30 Denizlispor - Giresunspor<br><br>16.00 Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü - Boluspor<br><br>16.00 Adana Demirspor - Adanaspor <br><br>19.00 Altınordu - Afjet Afyonspor<br><br>TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçlarına devam edilecek.<br><br>AVRUPA'DAN FUTBOL<br><br>17.00 Empoli - Atalanta (Salih Uçan)<br><br>18.15 Sevilla - Valladolid (Enes Ünal)<br><br>19.00 Nice - Lille (Zeki Çelik)<br><br>20.00 Lazio - Milan (Hakan Çalhanoğlu)<br><br>BASKETBOL<br><br>Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi -<br><br>13.00 Anadolu Efes - Gaziantep Basketbol<br><br>15.15 Beşiktaş Sompo Japan - Galatasaray <br><br>17.30 Tofaş - Fenerbahçe<br><br>20.00 Afyon Belediyespor - Darüşşafaka Tekfen<br><br>Kadınlar Basketbol Süper Ligi -<br><br>16.00 Canik Bld. - Bellona Kayseri Basketbol<br><br>16.00 Botaş - Beşiktaş<br><br>16.00 İstanbul Üniversitesi - Çukurova Basketbol<br><br>16.00 Hatay BŞB. - Fenerbahçe<br><br>VOLEYBOL<br><br>Efeler Ligi -<br><br>14.00 Halkbank - Maliye Piyango<br><br>14.00 Fenerbahçe - Arhavi Bld.<br><br>15.00 İkbal Afyon Bld. Yüntaş - Ziraat Bankası<br><br>16.00 İnegöl Bld. - Arkas Spor<br><br>Vestel Venus Sultanlar Ligi -<br><br>16.30 THY - Fenerbahçe