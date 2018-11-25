25 Kasım 2018, 09:29
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25 Kasım Pazar Dha Spor Gündemi

25 Kasım Pazar Dha Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG13.30 Demir Grup Sivasspor - Çaykur Rizespor 16.00 Akhisarspor - Bursaspor19.00 Kasımpaşa - Evkur Yeni Malatyaspor 19.00 Trabzonspor - FenerbahçeBEŞİKTAŞTakım izinliGALATASARAY11.00 Sarı kırmızılılar, Lokomotiv Moskova maçının hazırlıklarına devam edecek.

SPOR TOTO SÜPER LİG

13.30 Demir Grup Sivasspor - Çaykur Rizespor 

16.00 Akhisarspor - Bursaspor

19.00 Kasımpaşa - Evkur Yeni Malatyaspor 

19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe

BEŞİKTAŞ

Takım izinli

GALATASARAY

11.00 Sarı kırmızılılar, Lokomotiv Moskova maçının hazırlıklarına devam edecek.

SPOR TOTO 1. LİG

13.30 Denizlispor - Giresunspor

16.00 Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü - Boluspor

16.00 Adana Demirspor - Adanaspor 

19.00 Altınordu - Afjet Afyonspor

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçlarına devam edilecek.

AVRUPA'DAN FUTBOL

17.00 Empoli - Atalanta (Salih Uçan)

18.15 Sevilla - Valladolid (Enes Ünal)

19.00 Nice - Lille (Zeki Çelik)

20.00 Lazio - Milan (Hakan Çalhanoğlu)

BASKETBOL

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi -

13.00 Anadolu Efes - Gaziantep Basketbol

15.15 Beşiktaş Sompo Japan - Galatasaray 

17.30 Tofaş - Fenerbahçe

20.00 Afyon Belediyespor - Darüşşafaka Tekfen

Kadınlar Basketbol Süper Ligi -

16.00 Canik Bld. - Bellona Kayseri Basketbol

16.00 Botaş - Beşiktaş

16.00 İstanbul Üniversitesi - Çukurova Basketbol

16.00 Hatay BŞB. - Fenerbahçe

VOLEYBOL

Efeler Ligi -

14.00 Halkbank - Maliye Piyango

14.00 Fenerbahçe - Arhavi Bld.

15.00 İkbal Afyon Bld. Yüntaş - Ziraat Bankası

16.00 İnegöl Bld. - Arkas Spor

Vestel Venus Sultanlar Ligi -

16.30 THY - Fenerbahçe Sivasspor,Galatasaray
25 Kasım 2018 Pazar 09:29



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