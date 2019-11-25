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25 Kasım Pazartesi DHA Spor Gündemi

Serap Özçelik Arapoğlu: Olimpiyatlara katılıp ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum"Kendimizi burada çok değerli hissettik""Hedefim dünya sıralamasındaki yerimi korumak" Manş Denizi'ni geçen milli yüzücü Emre Seven: Mersin-Kıbrıs arasını solo olarak yüzen ilk kişi olmak...

25.11.2019 09:22 | Son Güncelleme: 25.11.2019 09:2225 Kasım Pazartesi DHA Spor Gündemi

Serap Özçelik Arapoğlu: Olimpiyatlara katılıp ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum

"Kendimizi burada çok değerli hissettik"

"Hedefim dünya sıralamasındaki yerimi korumak"

Manş Denizi'ni geçen milli yüzücü Emre Seven: Mersin-Kıbrıs arasını solo olarak yüzen ilk kişi olmak istiyorum

"Manş Denizi'ni geçtiğim anki gurur ve neşe tarif edilemez"

"Benim en büyük sponsorum eşim"

"Performans sporlarının ilmi olarak sağlıklı olduğu söylenemez"

"Çalışmadığımız için yüzmede dünya çapında sporcu çıkaramıyoruz"

"Farklı ülkelerin kıyılarında yüzebilmek için izne ihtiyacımız gerekiyor"

"Çalışmalarımız yoğun bir tempoda geçiyor"

"Benim hayalim kimsenin yapmadığını yapmak"

"Hayallerimi gerçekleştirmek için markaların desteklerini bekliyorum"

Antrenmanlarını denizde de gerçekleştiriyor

Bostancı'dan Kınalı Ada'ya yüzdü

GALATASARAY - CLUB BRUGGE MAÇINA DOĞRU

14: 10 Belçika ekibi, Galatasaray maçı için İstanbul'a gelecek.

16.30 Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve bir futbolcusu basın toplantısı düzenleyecek. (Florya Metin Oktay Tesisleri)

17.00 Sarı-kırmızılılar, Club Brugge maçının hazırlıklarını tamamlayacak. (Florya Metin Oktay Tesisleri)

19.15 Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement ve bir futbolcusu basın toplantısında konuşacak. (Ali Sami Yen Kompleksi)

20.00 Belçika ekibi, maç öncesi son antrenmanını gerçekleştirecek. (Ali Sami Yen Spor Kompleksi)

BEŞİKTAŞ

Takım günü izinli geçirecek.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

17.00 Turuncu-lacivertlilerde Roma maçının hazırlıkları devam edecek.

SÜPER LİG

20.00 Antalyaspor - Gaziantep FK

TFF 1'İNCİ LİG

19.00 Altınordu - Boluspor

AVRUPA'DAN FUTBOL

22.45 SPAL - Genoa (Sinan Gümüş)

22.45 Le Havre - Guingamp (Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş)

BASKETBOL

ING Basketbol Süper Ligi

20.00 Bahçeşehir Koleji - Anadolu Efes

VOLEYBOL

AXA Efeler Ligi

19.00 Bursa Büyükşehir Belediyesi - Ziraat Bankası



Serap Özçelik, Manş Denizi, Mersin, Spor

Kaynak: DHA

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