25 kişinin yaralandığı kahvehane saldırısının 2 hükümlüsü yakalandı

UŞAK'ta 5 yıl önce kahvehaneye düzenlenen 25 kişinin yaralandığı silahlı saldırı olayıyla ilgili yargılandıkları davada hapis cezasına çaptırılan 2 firari yakalanıp, tutuklandı.

Atatürk Mahallesi'nde, 2014 yılında bir kahvehaneye düzenlenen 25 kişinin yaralandığı silahlı saldırı olayıyla ilgili haklarında açılan davada, 'kasten yaralama', 'mala zarar verme', 'genel güvenliği tehlikeye düşürme' suçlarından 14 yıl hapis cezası alan firari Fırat Ergül (40) ile İbrahim Akar (25), polisin düzenlediği operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.