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25 kişinin yaralandığı otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde özel halk otobüsü ile tankerin karıştığı ve 25 kişinin yaralandığı trafik kazası, yolcu midibüsünün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

09.12.2019 13:57 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:0225 kişinin yaralandığı otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı
Kocaeli'nin ilçesinde özel halk otobüsü ile tankerin karıştığı ve 25 kişinin yaralandığı trafik kazası, yolcu midibüsünün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İzmit'ye özel halk otobüsü ile tankerin karıştığı trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Kaza sonrası yan yatan yolcu midibüsündeki 25 kişinin yaralandığı kaza saniye saniye araç için güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, İzmit Feyzullah İzmidi Caddesi'nden otogara doğru giderken Seymen Caddesi'ne gitmek için köprülü kavşaktan geçiş yapmak isteyen Erhan B. idaresindeki 41 J 0046 plakalı özel halk otobüsü ile Mehmet Y. yönetimindeki 31 UL 487 plakalı tanker çarpışıyor. Midibüs köprü altından döndüğü esnada meydana gelen çarpışma sonrasında inmek için ayağa kalkan yolcu ve araçtaki değer yolcular kazanın etkisiyle çığlık atmaya başlıyor. Çarpmanın etkisiyle savrulan otobüs bir süre sonra yan yatıyor.

Görüntülerin devamında sürücü Erhan B. soğukkanlı bir şekilde yerinden çıkarak şoka giren yolcuları sakinleştirmeye çalışıyor. Yolculardan bazıları bağrışmaya başlarken, telefonla yakını arayan sürücü çok büyük kaza yaptığını söyleyerek yardım istiyor. Telefonu kapatan sürücü daha sonra yolcuların sağlık durumlarını kontrol ediyor. - KOCAELİ

İzmit, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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