25 Mart Çarşamba DHA Spor Gündemi
Milli güreşçilerden 'koronavirüs' mesajlarıRıza Kayaalp: Antrenmanlarımı evde yapıyorumYasemin Adar: Gerekmedikçe dışarı çıkmayalımCenk İldem: Sokağa çıkmamalıyızBuse Tosun: Evde kal çağrısına kulak verinBedia Gün: Yetkililerin talimatlarına uyalım Olcay Şahan'dan...
25.03.2020 09:27 | Son Güncelleme: 25.03.2020 09:27
Milli güreşçilerden 'koronavirüs' mesajları
Rıza Kayaalp: Antrenmanlarımı evde yapıyorumYasemin Adar: Gerekmedikçe dışarı çıkmayalımCenk İldem: Sokağa çıkmamalıyızBuse Tosun: Evde kal çağrısına kulak verinBedia Gün: Yetkililerin talimatlarına uyalım
Olcay Şahan'dan koronavirüs uyarısı"Büyüklerimizden uzak duralım, gerekirse küselim ama birbirimizi koruyalım. Bu nedenle evde kal"
Gaziantep FK futbolcuları evde kalmanın önemine dikkat çektiGünay Güvenç: Ben evde kalıyorum, sen de evde kalFurkan Soylap: Şimdi birlik olma vakti
Milli tenisçilerden "Evde kal" çağrısıÇağla Büyükakçay: Antrenmanlarımızı evde yapmaya gayret ediyoruz Marsel İlhan: Bu süreçte evde kalalımİpek Soylu: Evlerinizde spor yapınAltuğ Çelikbilek: Tedbirlere uyalımİpek Öz: Uzak duralım, temas etmeyelimMelis Sezer: Sağlığımız için kurallara uyalım Ayla Aksu: Lütfen evden çıkmayın
Dünya şampiyonu cimnastikçi İbrahim Çolak'tan olimpiyatların ertelenmesi ve koronavirüs salgınıyla ilgili DHA'ya özel mesajlar"Virüs salgını nedeniyle evlerimizde kalmamız gerekiyor. Sporcuların, özellikle de olimpiyat hedefi olan sporcuların bu süreç içerisinde evlerinde egzersiz yapmalarını tavsiye ediyorum.""Birçok sporcunun bu yıl performansının zirvesini olimpiyatlar olarak ayarladığına eminim. Ama olimpiyatların ertelenmesi bütün plan ve programın sıfırlanması demek oldu. Bu da sporcular üzerinde motivasyon düşüklüğüne neden olabilir."
Alanyasporlu futbolculardan "Evde kal" mesajıDjalma Campos, çocuklarıyla birlikte Türkçe, "Evde kal" çağrısında bulunduEfecan Karaca: Evimizde kalalım TürkiyeJunior Fernandes: Kendinizin ve sevdiklerinizin sağlığını korumak için evde kalınSalih Uçan: Evimizde kalalım, sağlıklı olalımPapiss Cisse: Kendin ve bizim için evinde kal Alanya
Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya: Evde kal, sporla kal
"Hep birlikte, Türkiye ile topyekün bu sorunun da üstesinden geleceğiz."
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA
Etiketler : Olcay Şahan, DHA, Spor