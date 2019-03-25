25 Mart Pazartesi Dha Spor Gündemi

2020 UEFA AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI ELEMELERİ<br><br>20.00 TÜRKİYE - Moldova<br><br>22.45 Karadağ - İngiltere<br><br>22.45 Kosova - Bulgaristan<br><br>22.45 Portekiz - Sırbistan<br><br>22.45 Lüksemburg - Ukrayna<br><br>22.45 Fransa - İzlanda<br><br>22.45 Andorra - Arnavutluk<br><br>BEŞİKTAŞ<br><br>Takım izinli<br><br>GALATASARAY<br><br>14.30 Başkan Mustafa Cengiz, düzenleyeceği basın toplantısıyla gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacak.<br><br>Takım izinli<br><br>FENERBAHÇE<br><br>Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam edilecek.<br><br>BASKETBOL<br><br>Tahincioğlu BSL<br><br>19.00 Darüşşafaka Tekfen - Afyon Belediyespor<br><br>BOKS<br><br>11.00 Hakem kararı ile mağlup ilan edilen Avni Yıldırım, maçın tekrarı için WBC Başkanı Mauricio Sulaiman, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ve Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın katılımlarıyla bir basın toplantısı düzenleyecek.