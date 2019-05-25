25 Mayıs Cumartesi DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Mustafa Kaplan: Kimin düştüğü bizi ilgilendirmez kimsenin hakkını yemeyiz
"Taraftarların dost olması saha içini etkilemez"
"Kadromuzu korumamız lazım"
"Başkan dün bütün ödemeleri yaptı"
" Altay'ı Süper Lig'den takımlar istiyor"
"Gol atana çeyrek altın"
"Gözümü Ankaragücü'nde açtım"
" İzmir'e 3 puan için gideceğiz"
SPOR TOTO SÜPER LİG
19.00 Atiker Konyaspor - Akhisaspor
GALARASARAY
19.05 Sarı kırmızılı takımın şampiyonluk kutlamaları ve kupa töreni yapılacak.
FENERBAHÇE
Antalyaspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.
BASKETBOL
Tahincioğlu BSL
15.15 Gaziantep Basketbol - Galatasaray Doğa Sigorta
16.30 Banvit - Anadolu Efes
JUDO
Mustafa Kaplan
Türkiye Minikler Judo Şampiyonası İzmir'de devam edecek.
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Kaynak: DHA