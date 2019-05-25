25.05.2019 09:09
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25 Mayıs Cumartesi DHA Spor Gündemi

25 Mayıs Cumartesi DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Mustafa Kaplan: Kimin düştüğü bizi ilgilendirmez kimsenin hakkını yemeyiz"Taraftarların dost olması saha içini etkilemez""Kadromuzu korumamız lazım""Başkan dün bütün ödemeleri yaptı""Altay'ı Süper Lig'den takımlar istiyor""Gol atana çeyrek altın""Gözümü Ankaragücü'nde açtım""İzmir'e 3...

(ÖZEL) Mustafa Kaplan: Kimin düştüğü bizi ilgilendirmez kimsenin hakkını yemeyiz
"Taraftarların dost olması saha içini etkilemez"
"Kadromuzu korumamız lazım"
"Başkan dün bütün ödemeleri yaptı"
" Altay'ı Süper Lig'den takımlar istiyor"
"Gol atana çeyrek altın"
"Gözümü Ankaragücü'nde açtım"
" İzmir'e 3 puan için gideceğiz"

SPOR TOTO SÜPER LİG 
19.00 Atiker Konyaspor - Akhisaspor 

GALARASARAY 
19.05 Sarı kırmızılı takımın şampiyonluk kutlamaları ve kupa töreni yapılacak.

FENERBAHÇE
Antalyaspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.

BASKETBOL
Tahincioğlu BSL
15.15 Gaziantep Basketbol - Galatasaray Doğa Sigorta
16.30 Banvit - Anadolu Efes 

JUDO 
Türkiye Minikler Judo Şampiyonası İzmir'de devam edecek.


Mustafa Kaplan, Altay, Ankaragücü, İzmir, Spor
Kaynak: DHA


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