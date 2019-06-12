25 Mayıs Termal AŞ Genel Kurulu yapıldı

25 Mayıs Termal
Tesisleri Turizm AŞ 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.Havza
Belediyesinin iştirakçisi olduğu 25 Mayıs Termal Tesisleri Turizm AŞ'nin genel kurulu, Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapıldı.
Divan heyetinin seçimi ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan toplantıda yönetim kurulunun 2018 yılı faaliyet raporu, bilanço ve gelir tabloları ile bağımsız denetçi raporu okunarak onaylandı.
Havza Belediye Başkan Vekili Hayrettin Şahin
, 25 Mayıs Termal AŞ'nin Havza için önemli bir şirket olduğunu belirterek, "İlçemiz için önemli hizmetler yapan önemli bir kuruluşun kara geçmesi bizleri mutlu etti. Bu şirket, Havza'mızın ileri gelenleri tarafından ilçemize hizmet için kurulmuş bir şirkettir ve bu amaç doğrultusunda hizmetlerine devam ediyor." dedi.
Kaynak: AAHavza
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