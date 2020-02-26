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25 milyon liralık kaçak kobra zehri şüphelileri adliyeye sevk edildi

Muğla'nın Ula ilçesinde, jandarmanın operasyonuyla ele geçirilen 71 tüp kobra yılanı zehrinin İran'dan getirildiği ortaya çıktı.

26.02.2020 15:17 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:1725 milyon liralık kaçak kobra zehri şüphelileri adliyeye sevk edildi

'nın ilçesinde, jandarmanın operasyonuyla ele geçirilen 71 tüp kobra yılanı zehrinin İran'dan getirildiği ortaya çıktı. Piyasa değeri 25 milyon TL olan zehirle ilgili olarak gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.


Muğla İl Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, ilçeye kaçak yollardan kobra zehri getirileceği bilgisi üzerine operasyon için düğmeye bastı. Ellerindeki kobra zehrini satmak için müşteri aradıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için Jandarma KOM ve Akyaka Karakol Komutanlığı tarafından sivil ekip kuruldu. Şüpheliler ile irtibata geçen sivil jandarma ekipleri alıcı gibi davranarak şüpheliler ile 2 milyon TL'ye pazarlık yaptı. Pazarlık sonunda kobra zehrini satmaya çalışan O.K., C.O., İ.E., H.Ö. ve S.B. isimli şüpheliler suçüstü yakalandı. Operasyonda tüpler içinde 71 adet kobra yılanı zehri ele geçirildi.


Ula İlçe Jandarma Komutanlığı Akyaka karakol ekipleri tarafından işlemleri tamamlanan O.K., C.O., İ.E., H.Ö. ve S.B. isimli şüpheliler önce Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti, ardından Muğla Adliyesine sevk edildiler.


Ele geçirilen 71 cam tüp içindeki kobra yılanı zehrinin piyasa değerinin yaklaşık 25 milyon TL olduğu ve İran'dan kaçak yollarla Türkiye'ye sokulduğu öğrenildi. - MUĞLA


Jandarma, Muğla, Ula, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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