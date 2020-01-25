25 Ocak 2020 Atv Yayın Akışı

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… ATV YAYIN AKIŞI 00:20 Son Durak 01:20 Kara Ekmek 04:20 Beyaz Gelincik 07:30 atv’de Hafta Sonu 10:00 Köpek Didi'nin Çiftliği 12:00 Hercai 15:30 Kuruluş Osman 15:30 Bir Zamanlar Çukurova 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Kim Milyoner Olmak İster?