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25 Ocak 2020 Atv Yayın Akışı

25 Ocak 2020 Cumartesi günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

25.01.2020 06:45 | Son Güncelleme: 25.01.2020 06:4525 Ocak 2020 Atv Yayın Akışı

yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Son Durak

01:20 Kara Ekmek

04:20 Beyaz Gelincik

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Köpek Didi'nin Çiftliği

12:00 Hercai

15:30 Kuruluş Osman

15:30 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?


Atv, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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