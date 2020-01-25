25 Ocak 2020 Cnn Türk Yayın Akışı

Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… CNN TÜRK YAYIN AKIŞI 00:00 Gece Haberleri 01:00 Gece Haberleri 01:15 Akıl Çemberi 04:00 Gece Haberleri 06:00 Haber 07:00 Güne Merhaba Hafta Sonu 09:00 Sağlık Kontrolü 10:00 Hafta Sonu 11:00 Haber 12:00 Haber 12:40 Spor 13:00 Haber 14:00 Haber 15:00 Haber 15:30 Klinik 16:00 Haber 17:00 Haber 17:40 Spor 18:00 5N1K 21:00 CNN TÜRK Masası