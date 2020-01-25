25 Ocak 2020 Fox Yayın Akışı

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… FOX YAYIN AKIŞI 00:30 Kızım ve Ben 00:45 İlk Buluşma 02:00 Temizlik Benim İşim 03:45 Zuhal Topal’la Sofrada 04:00 Zuhal Topal’la Sofrada 05:45 İnadına Aşk 06:00 İnadına Aşk 07:15 Çalar Saat Hafta Sonu 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu 11:15 Memet Özer ile Mutfakta 11:15 Benim Babam Bir Melek 12:15 Şevkat Yerimdar 14:15 Kadın 14:30 Benimle Söyle 16:45 Yasak Elma 19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu 20:00 Zümrüdüanka 22:30 Zümrüdüanka