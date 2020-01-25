Haberler » Sinema » 25 Ocak 2020 Fox Yayın Akışı - Haberler

25 Ocak 2020 Fox Yayın Akışı

25 Ocak 2020 Cumartesi günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

25.01.2020 06:45 | Son Güncelleme: 25.01.2020 06:4625 Ocak 2020 Fox Yayın Akışı

yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:30 Kızım ve Ben

00:45 İlk Buluşma

02:00 Temizlik Benim İşim

03:45 Zuhal Topal’la Sofrada

04:00 Zuhal Topal’la Sofrada

05:45 İnadına Aşk

06:00 İnadına Aşk

07:15 Çalar Saat Hafta Sonu

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Memet Özer ile Mutfakta

11:15 Benim Babam Bir Melek

12:15 Şevkat Yerimdar

14:15 Kadın

14:30 Benimle Söyle

16:45 Yasak Elma

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Hafta Sonu

20:00 Zümrüdüanka

22:30 Zümrüdüanka


Zuhal Topal, Fox, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

Sinema

Son Dakika Haberleri

25.1.2020 08:20:19