25 Ocak 2020 Haberleri

Bakanlar Soylu, Koca ve Kurum'dan ortak açıklama: Göçük altında iki vatandaşımızın sesini duyduk Göksel Gümüşdağ: Muriç bana göre aldatan bir oyuncu oldu Deprem bölgesinden bir kötü haber daha: Hava sıcaklıkları düşüyor Elazığ depremini bilen Naci Görür 'Doğu Anadolu fayı uyandı' dedi ve Kahramanmaraş'ı uyardı İstanbul Üniversitesi, Elazığ depreminin ön inceleme raporu yayımladı Türk Telekom, Elazığ için seferber oldu Fenerbahçeli taraftarlar maç sonunda atkılarını sahaya attı! Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i 2-0 yendi Konya'da Çinli kadın turist, coronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı Depremden 24 saat sonra enkazdan 5 yaşındaki çocuk ve annesi çıkarıldı Elazığ depreminin simgesi Azize Çelik 17 saat sonra böyle kurtarıldı Son Dakika: Elazığ'daki depremde ölü sayısı 29'a yükseldi Cedi Osman'ın Elazığ depremi paylaşımı tepki çekti CNN Türk muhabirinin depremzedelerle tepki çeken diyaloğu: Sıcacık çadırlarında mutlu oturuyorlar Lucescu'dan Beşiktaş'a kötü haber: Eşi takım çalıştırmayı yasakladı Son Dakika: Elazığ'da 15 dakika içinde 5 artçı sarsıntı meydana geldi Son Dakika: Yeni Malatyaspor-Trabzonspor mücadelesi ertelendi Depremin şiddetini gözler önüne seren görüntüler! Asfalt yollarda derin ve uzun çatlaklar oluştu Elazığ'da çöken Mavi Göl Apartmanıyla ilgili kahreden Van depremi detayı Vatandaş, deprem bölgesine gelen İmamoğlu'na çağrıda bulundu: Müteahhitler tutuklansın Son dakika: Elazığ'da 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı 70 yaşındaki Ali Yılmaz enkaz başında oğlu, gelini ve torunlarının çıkarılmasını bekliyor Deprem kahini Dyson Lin'den İstanbul için kritik uyarı! Siyasilere çağrıda bulundu Mehmet Demirkol'den Mustafa Cengiz-Fatih Terim çekişmesine olay yorum Deprem bölgesine giden Yusuf Güney, esnafa isyan etti: Adam fırsatçılıktan ölecek Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama: 22 kaybımız var Elazığ'da korku yaratan 6.8'lik depremin yeraltındaki sesi ortaya çıktı Enkazdan çıkarılan Aydın çifti yaşadıkları o anları anlatı: Eşim enkaz altında yatsı namazını kıldı 6 yaşındaki Muhammet, Elazığ'a yardım olarak üzerindeki montu bağışladı Sosyal medya kullanıcıları, Acun Ilıcalı'ya 'Yardım kampanyası başlat' çağrısında bulundu Beşiktaşlı taraftarlardan havalimanında Karius'a tepki: Go home Beşiktaş, Abdullah Avcı'ya ayda 1 milyon 200 bin lira ödeyecek Depremin ardından merak konusu oldu! Elazığ ve Malatya'da kaç konutun deprem sigortası var? Buse Varol, ülkenin Elazığ için ağladığı günde kendi fotoğrafını paylaşınca tepki çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'da katıldığı cenaze namazında gözyaşlarına hakim olamadı Deprem bölgesindeki baraj ve göletlerde hasar tespit edilmedi Yaşlı kadın, depremden 17 saat sonra enkaz altından çıkarıldı Depremin yaşattığı panik ve korku anı kamerada Elazığ'da enkaz altında bir bebeğin dünyaya geldiği konuşuluyor Ertem Şener, deprem bölgesine gidecek öğrencilerin yol parasını karşılayacak