25 Ocak 2020 Kanal d Yayın Akışı

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… KANAL D YAYIN AKIŞI 00:15 Hekimoğlu 03:00 Zalim İstanbul 05:30 İkizler Memo-Can 06:45 Afili Aşk 09:45 Magazin D Cumartesi 13:00 Arda'nın Mutfağı 14:00 Son Moda 15:00 Hekimoğlu 19:00 Kanal D Haber Haftasonu 20:00 Kung Fu Panda 2 21:45 Çarkıfelek