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25 Ocak 2020 Kanal d Yayın Akışı

25 Ocak 2020 Cumartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

25.01.2020 06:46 | Son Güncelleme: 25.01.2020 06:4625 Ocak 2020 Kanal d Yayın Akışı

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Hekimoğlu

03:00 Zalim İstanbul

05:30 İkizler Memo-Can

06:45 Afili Aşk

09:45 D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Son Moda

15:00 Hekimoğlu

19:00 Kanal D Haber Haftasonu

20:00 Kung Fu Panda 2

21:45 Çarkıfelek


Kanal D, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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