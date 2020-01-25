25 Ocak 2020 Star Yayın Akışı

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:20 Dizi 01:30 Dağ 2 01:45 Rus'un Oyunu 03:20 Sevdim Seni Bir Kere 04:20 Cesur ve Güzel 05:20 Benim Tatlı Yalanım 07:00 Mesut Yar ile Bugün 07:00 Dizi 08:15 Yakışıklı Prens 09:30 Sevdim Seni Bir Kere 10:00 Burcu ile Hafta Sonu 10:45 Güvercin 12:00 Tülin Şahin ile Moda 13:00 Dizi 13:00 Dağ 2 13:30 Gerçeğin Peşinde 15:45 Güvercin 16:30 En Güzel Bölüm 16:45 Sevdim Seni Bir Kere 18:45 Star Haber 20:00 Babil 20:00 Dizi 23:00 Sefirin Kızı