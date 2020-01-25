25 Ocak 2020 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:00 İleri Üçlü 01:00 Spor Artı 02:00 Aktüel Futbol 02:00 İngiltere Premier Lig Özetler 02:35 Lig Raporu 03:05 Avrupa Yolunda 03:25 Süper Lig Özetler 03:30 Stadyum 03:55 TFF 1. Lig Özetler 04:25 Spor Kitaplığı 04:30 İngiltere Premier Lig Goller 05:05 Avrupa Yolunda 05:30 Takvim Yaprakları 05:30 İleri Üçlü 05:35 Futbol Anadolu 06:58 İstiklal Marşı 07:00 İlk Baskı 07:28 İstiklal Marşı 07:30 Ziraat Türkiye Kupası Özetler 08:00 Süper Lig Özetler 08:05 TFF 1. Lig Özetler 08:10 Olimpiyat Yıldızları 08:25 Lig Raporu 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:00 Spor Bülteni 09:15 Süper Lig Goller 09:25 Ziraat Türkiye Kupası Özetler 09:50 Takvim Yaprakları 09:55 Hava Durumu 10:00 Spor Bülteni 10:00 Süper Spor 10:25 Salto 10:50 TFF 1. Lig Goller 10:55 Takvim Yaprakları 11:00 Ajans Saati 11:00 Spor Manşet 11:55 Hava Durumu 12:00 NBA Saati 12:25 Lig Raporu 12:55 Takvim Yaprakları 12:55 Bahçeşehir Koleji - Galatasaray Doğa Sigorta 13:00 Spor Bülteni 13:45 Süper Lig Özetler 13:55 Takvim Yaprakları 14:00 Gündem Futbol 14:00 Bahçeşehir Koleji - Galatasaray Doğa Sigorta 15:00 Avrupa Stüdyosu 15:20 Spor Atlası 15:30 Spor Bülteni 15:55 Dünya Ralli Şampiyonası 16:00 Lig Raporu 16:30 1. Lig Gündemi 17:05 Spor Bülteni 17:25 Takvim Yaprakları 17:30 Spor Akşamı 17:30 Spor Haftasonu 18:20 Süper Lig Goller 18:30 Lig Raporu 19:00 Spor Merkezi 19:50 Dakika Skor 21:00 Spor Ana Haber 21:45 Stadyum 22:00 Stadyum