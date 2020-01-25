25 Ocak 2020 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi 00:45 Benim Adım Melek 01:30 Tutunamayanlar 01:30 Payitaht Abdülhamid 03:00 Aileler Yarışıyor 03:30 Seksenler 04:30 Şampiyon 04:35 Ömür Dediğin 04:35 Küçük Hanımefendi 05:20 Küçük Hanımefendi 05:55 Beni Böyle Sev 07:10 Beni Böyle Sev 07:30 İncir Ağacı 08:35 1'de Bugün 08:45 Tozkoparan 08:45 Baba Can'dır 09:50 1'de Bugün 10:00 Tozkoparan 11:35 1'de Bugün 11:45 Hapishanedeki Çiçek 12:45 Şampiyon 13:00 Aileler Yarışıyor 15:15 İncir Ağacı 15:30 1'de Bugün 15:40 Benim Adım Melek 17:05 1'de Bugün 17:15 Seksenler 19:00 Ana Haber 19:55 Doğrusu Ne? 20:00 Payitaht Abdülhamid 20:00 Kalk Gidelim