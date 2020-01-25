25 Ocak 2020 Tv 2 Yayın Akışı

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TV 2 YAYIN AKIŞI 00:45 Kelime Oyunu 02:00 Sen de Yap 02:00 Yeniden Konuşalım 03:40 Galip Derviş 04:20 Ben Bilmem Eşim Bilir 06:00 Annem 06:00 Geniş Aile 07:00 Kavak Yelleri 08:30 Çocuklar Duymasın 08:45 Sen de Yap 09:45 Çok Gezenti 10:30 Yaprak Dökümü 11:15 Yeniden Konuşalım 12:15 Rehber 13:30 Sen de Yap 14:00 Derya Baykal'la Gülümse 14:30 Küçük Ağa 16:00 Sağlıkla Gülümse 16:45 Çocuklar Duymasın 17:00 Annem 19:00 Kelime Oyunu 21:00 Ben Bilmem Eşim Bilir 21:00 Şeref Meselesi 23:30 Cenaze İşleri 23:30 Galip Derviş