25 Ocak 2020 Tv8 Yayın Akışı

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TV8 YAYIN AKIŞI 00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular 01:15 Doya Doya Moda 01:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular 02:55 Doya Doya Moda 03:30 Seda Sayan İle Yemekteyiz 04:30 Seda Sayan İle Yemekteyiz 05:30 Oynat Bakalım 07:00 8'de Sağlık 08:00 8'de Bugün 08:30 Çook Yaşa 09:30 Gel Konuşalım 09:45 Oynat Bakalım 10:00 Şaşkın Bakkal 216 12:00 Doya Doya Moda 13:00 Hastanede Hayat 14:00 O Ses Türkiye 16:00 Seda Sayan İle Yemekteyiz 16:30 Doğduğun Ev Kaderindir 19:00 Sinema 20:00 O Ses Türkiye 23:20 Doğduğun Ev Kaderindir