25 Ocak Cumartesi DHA Spor Gündemi

SÜPER LİG
14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - MKE Ankaragücü
17.00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor
20.00 Fenerbahçe
- Medipol Başakşehir
BEŞİKTAŞ
11.00 Siyah beyazlılarda, Göztepe maçının hazırlıkları sona erecek.
15.00 Takım İzmir'e gidecek.
15.40 Kafilenin İzmir'de karşılanması.
16.00 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, İzmir Bornova'da No1903 kafenin açılışına katılacak.
GALATASARAY
Sarı kırmızılılar, İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
16.00 Takım, uçakla Konya'ya hareket edecek.
17.00 Sarı-kırmızılı kafilenin Konya'da karşılanışı.
TRABZONSPOR
Bordo mavililer günü izinli geçirecek.
MİLLİ TAKIM
13.00 A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, İzmir Torbalı'da Altınordu Futbol Kulübü'nün Metin Oktay Yerleşkesi'ni ziyaret edecek. Güneş, daha sonra TFF 1'inci Lig'de saat 19.00'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak Altay - İstanbulspor maçını izleyecek.
TFF 1'İNCİ LİG
14.00 Giresunspor - Cesar Grup Ümraniyespor
16.30 Osmanlıspor - Keçiörengücü
19.00 Altay - İstanbulspor
TFF 2'NCİ VE 3'ÜNCÜ LİGLER
İki ligde de 20'nci hafta karşılaşmaları oynanacak.
BASKETBOL
ING Basketbol Süper Ligi
13.00 Bahçeşehir Koleji - Galatasaray Doğa Sigorta
15.15 Sigortam.net İTÜ Basket - TOFAŞ
17.30 Frutti Extra Bursaspor - Darüşşafaka Tekfen
20.00 Teksüt Bandırma - OGM Ormanspor
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
13.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare - Çankaya Üniversitesi
14.00 OGM Ormanspor - Samsun Canik Belediyespor
14.00 Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol - İzmit Belediyespor
16.00 BOTAŞ - Gelecek Koleji Çukurova Basketbol
VOLEYBOL
Vestel Venus Sultanlar Ligi
16.00 Fenerbahçe Opet - Beşiktaş
AXA Sigorta Efeler Ligi
13.00 Fenerbahçe HDI Sigorta - Arkas Spor
14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor - Sorgun Belediyespor
14.00 Arhavi Voleybol - Spor Toto
15.30 Tokat Belediye Plevne - Galatasaray HDI Sigorta
16.00 İnegöl Belediyespor - Ziraat Bankası
SATRANÇ
17.00 Türkiye Satranç Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen 'Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Satranç Şampiyonası' sona erecek.
AVRUPA'DAN FUTBOL
15.45 Brentford - Leicester City (Çağlar Söyüncü - Federasyon Kupası)
17.30 Union Berlin - Augsburg (Yunus Mallı)
20.30 Bayern Münih - Schalke 04 (Ozan Kabak - Ahmed Kutucu)
21.45 Heracles - Feyenoord (Orkun Kökçü)
23.00 Sevilla - Granada (İsmail Köybaşı)