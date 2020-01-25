25 Ocak Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

25 OCAK'TA İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER
- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-DAĞYENİCE mah AHESTE ÇIKMAZI,AKBAYIR,AKIN BAŞOĞLU ÇIKMAZI,BALABAN,DÜBEK,GÜLGONCA ÇIKMAZI,GÜLYALI ÇIKMAZI,KALFAKÖY,KARACAKÖY,NAMAZGAH,RANA ÇIKMAZI,SAHRA,SEHER,VAKIF ÇIKMAZI,ZİRVE,ÇAMLICA,ÖZVATAN,ŞEFAAT ÇIKMAZI,ŞEHİTLİK sk/ ÇANAKÇA mah AKBOĞA,AKKAN ÇIKMAZI,BAHÇELİ,BALCILAR,BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK,ESEN ÇIKMAZI,GÜNGÖR,GÜVERTE ÇIKMAZI,GÜZİN ÇIKMAZI,HALİM AKYEL ÇIKMAZI,HÖYÜKLER,KARACAKÖY,OKUL,PERİ ÇIKMAZI,PİREN,RIHTIM,SAFRAN,SONGÜL ÇIKMAZI,STAD,YANKI ÇIKMAZI,YOLAÇAN,ÇAMSAKIZI ÇIKMAZI,ÇANAKÇI DEDE ,ÇINAR,İBRAHİMÇAVUŞ sk 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314330)
- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 49.,51.,BEYAZLALE,FATİH,GÜVEN,MEHMET AKİF ERSOY,SÜLEYMAN ŞAH,ÇUKUROVA,ÇİÇEK sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314118)
- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AHMET YESEVİ,ANKARA,ATATÜRK,BİNGÜL,SOYDAN sk 17:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314376)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 869.,887.,ÜNVERDİ sk/ TALATPAŞA mah 1003.,1005.,1008.,1022.,1026.,1027.,1029.,1030.,1031.,1032.,FATİH SULTAN MEHMET,PAZARYOLU,ŞEHİT HAKAN YILMAZ sk/ ÜÇEVLER mah 888.,890.,899. sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2316032)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah FEVZİ ÇAKMAK sk 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2316976)
- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CİBALİ mah ATATÜRK,BIÇAKÇI ÇEŞMESİ,FİL YOKUŞU,FİL YOKUŞU ARALIĞI,YENİ TULUMBA ÇIKMAZI,ZEYREK MEHMETPAŞA sk/ ZEYREK mah ZEYREK MEHMETPAŞA,İTFAİYE sk 08:30-10:30 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2311632)
- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CİBALİ mah BIÇAKÇI ÇEŞMESİ sk/ ZEYREK mah AKTAR YEKTA,AT PAZARI,FETİH ŞEHİDİ,GÜLBAHÇE,HACI HASAN,HACI ÖMERPAŞA,HATTAT İZZET,HAYDAR,NEVŞEHİRLİ İBRAHİMPAŞA,PARMAKLIK,SADREDDİN YÜKSEL,TURŞUCU HALİL,ZEYREK,ZEYREK MEHMETPAŞA,ÇIRÇIR,ÇİNİLİ ODALAR,ÖMER EFENDİ,ŞAHUBAN CAMİİ sk 10:30-12:30 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2311634)
- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AYVANSARAY mah AKTARMA,AĞAÇLI ÇEŞME,BEKAR ODALARI,DEMİRCİ HASAN,DÖKMECİ İBRAHİM,EBE,ESNAF LONCASI,EĞRİKAPI FIRINI,HACI ARİF EFENDİ,HOCA ÇAKIR,KALE ÇIKMAZI,KIRKAMBAR,KUNDAKÇI,KÜLHAN 1.,MOLLA ŞAKİR,MUSTAFAPAŞA BOSTANI,PAZARCIK,SEBİL,SİNANAĞA ÇEŞMESİ,VEZİR KAHYA,YATAĞAN HAMAMI,ŞAMDANCIBAŞI,ŞEHİT MÜMTAZ sk 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2312800)
- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MEVLANAKAPI mah BAŞBAKKAL,BAŞBAKKAL MEYDANI,BIÇKI,DUTLU BAKKAL,DİNGİL,GÜMÜŞ ÇAYIRI,HASIRCI MELEK,KALBURCU MEHMET CAMİİ,KALEDİBİ,KATİP MURAT CAMİİ,KATİP MURAT CAMİİ ARALIĞI,LALEZADE,MELEK HATUN CAMİİ,SELAMAĞASI,SEZAİ HASAN,ÇINGIRAK sk 15:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2312805)
- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALTIN BAKKAL,BAYRAMPAŞA,ERHAN,GAZİ OSMAN PAŞA,GÖREN,POYRAZ,SAKIZ,SARAY,SÖĞÜTLÜ ÇEŞME,YENİ,ZÜBEYDE HANIM,ÇOKÜNLÜ,ÜNLÜ,İKRAM sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2316101)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah AYDINEVLER BOSTAN,AYDINEVLER YILDIRIM,AYDINEVLER YILDIRIM ÇIKMAZI,BAYINDIR ÇIKMAZI,BULUT AĞACI,MACİTBEY,ORDULULAR,SARIÇAM,TARABYA BAYIRI,TEKİNKAYA ÇIKMAZI,TUNÇ KÖPRÜ,TÜRKBEY ÇIKMAZI,ŞİMŞEK sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2319322)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah ALADAĞ,DEREİÇİ.,ERTUĞRUL,KUĞU sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2319324)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah ALTINAY,ALTINBAŞAK,BALIK,CİHANGİR,DOĞAN,DİLEK,EBRU,ECRİN,GÜLENDAM,LEMAN,NATO,SİTE,YAYINCILAR,ÇALIŞKAN,ÇAVDAR,ÇAĞDAŞ,ÇELİKAY,ÇİĞDEM,ÖZDEN,ÖZGÜR,ÖZGÜR ÇIKMAZI,İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk// SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah DENİZ 1,GONCA,GÜN IŞIĞI,İMAM ÇEŞME YOLU sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2320799)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HARMANTEPE mah GÜZELDERE sk/ SULTAN SELİM mah BAKAY,BAYRAKTAR,BAĞIMSIZ,BEREKET,BESTEKAR,BOSTANCI,BOYRAZ,BURGAZ,BURÇAK,BİLGİN,BİLLUR,DUMAN,EBABİL,GÜMÜŞHANE,GÜZELDERE,MELİK,TOPALOĞLU,TUNA,YASEMİN,ZAFER sk/ YAHYA KEMAL mah GÜZELDERE,UÇKU,ŞEKER,ŞENKAL sk/ ŞİRİNTEPE mah ABİDE,ACIYONCA,ADA,ADAŞ,ADEM,ADİL,ADİLE,AHENK,AKAN YILDIZ,AKAN YILDIZ ÇIKMAZI,AKYAZI,AKÇA,AKŞAM,AKŞEN,ALEMDAR,ALKAN,ALKAN ÇIKMAZI,ALTINDAL,AMAÇ,AMBER,ANAYURT,ANIT,ANT,ARDA,ARDAHAN,ARDIÇ,ARMAĞAN,ARİF,ASALET,ASIM,ASLANLI,ASUMAN,ASİL,ATILGAN,ATILGAN ÇIKMAZI,ATLI,AYAN,AYARCI,AYDAN,AYDIN KÜMESİ,AYDINLIK,AYKUT,AYLA,AYSİMA,AYÇİÇEĞİ,AZMİ,AZİM,AZİM ÇIKMAZI,AZİZ,AÇELYA,AĞAÇLI,AŞKIN,AŞİYAN,BAHARÖZÜ,CANSEV,CENGİZHAN,DENGE,DEVRAN,ECDAD,FATİH,GÜLŞAH,GÜMÜŞHANE,GÜNDAY,GÜZELDERE,KAMER,KAVİM,KAĞITHANE BARBAROS,LOKMAN,MEVLANA,NURTANESİ,OKUR,PAŞAKÖY,PLEVNE,SARIÇAM,SERHAT,SUSAM,ZAFER,ÖZER,İTİBAR,ŞAHANE,ŞEHİT HİLMİ KAYA ÇIKMAZI,ŞEHİT OSMAN BOZKURT,ŞİRİNOĞLU sk// ŞİŞLİ ilce MERKEZ-İZZET PAŞA mah SUSAM sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2320810)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah AKRAN,AKYOL,AKÇİL,ALKIŞ,ARZU,ARZU ÇIKMAZI,ATAK,AYABAKAN,BABACAN,BALÇIK,BAYRAKDAR,BAŞPINAR,BEGONYA,BERK,BEYZA,BILDIRCIN,BUDAK,BUKET,BULGUR,BUYRU,DERE,DERNEK,DERNEK ÇIKMAZI,DİDEM,ERGUVAN,GALATA DERESİ,GELİNCİK ÇIKMAZI,GÜZELDERE,HAVZA,HAŞMET,HORASAN,HÜMA,KAMBER,MİNA,NARTANESİ,ORKİDE,PAPATYA,REYHAN,SUZAN,TALATPAŞA,TÜRKMEN,YEŞİLCE,YEŞİLÇAY,YOSUN,İŞÇİ,ŞEHİT CEVAT BAYRAKTAR sk/ HARMANTEPE mah ABDİ İPEKÇİ,AKIN,ASLAN,ATAK,AYAZ,BEYLER,CAZİP,DERE,DERE ÇIKMAZI,DOĞU,EVLEK,GÜLBEN,GÜNEŞLİ,GÜRBÜZ,GÜZELDERE,HAYRAN,KAYA,KONAK,MERCAN,SUYOLU,TALATPAŞA,TAN,TARIM,TARIM ÇIKMAZI,UYANIK,YENİCE,YEŞİLCE,YÖRÜK,ÇELENK,ÖKTEN ÇIKMAZI,İDİL,İMREN,İSTEK sk/ HÜRRİYET mah ANIL,HUDUT sk/ TELSİZLER mah AKAD,AKBAL,ALAZ,ATICI,BAKIM,BALKON,BALTA,BALÇIK,BAĞIM,BEGÜM,BENEK,BEŞİK,BOZKIRAN,BOĞAZKALE,BRONZ,BULUŞ,BURHAN,BİZİM,CANAN,CEYLİN,CİHANNUR,DERNEK,DUTLUK,EKMEKÇİ,ESKİ BELEDİYE,HORA,KEMER HATUN,MISRA,TALATPAŞA,TAŞKAYA,ULU,YEŞİLÇAY,ÖZDENİZ,ÖZGÜRLÜK,ÜLKÜMEN,İKİZLER,İPEKYOLU,ŞEHİT CEVAT BAYRAKTAR sk/ ÇELİKTEPE mah ALKILIÇ,ALPTEKİN,ATABEY,BALIM,BOZOKLAR,BOĞAZİÇİ,CELALİ,DUTLUK,EMRE,ESTERGON,EYALET,GAYRETLİ,GENÇ OSMAN,GÜLESER,GÜZELDERE,HALİLPAŞA,HAS,HATMİ,HAYIRLI,HIZIR İLYAS,KADIRGA,KANUNİ,KAVAKLIDERE,KILIÇ ALİ,KINIK,MURATPAŞA,MUŞTA,NAMIK KEMAL,POLAT,SALİH REİS,SALİH REİS ÇIKMAZI,SUADİYE,TELLİTURNAM,YENİYOL,YENİÇAĞ,ÇATALTEPE,ÇINARCIK,ÖZLEM,ÜMİT,ÜÇOKLAR,İLHANLAR,İNCİ,ŞAH,ŞEHİT AHMET ÇORBACI sk/ ŞİRİNTEPE mah GÜMÜŞHANE sk// ŞİŞLİ ilce MERKEZ-GÜLBAHAR mah ZİNCİRLİDERE,ŞAHİKA sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2320812)
- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 628.,630.,634.,636.,642/1.,FATİH sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2319670)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2364/1.,2364/3.,2386/3.,2390/1.,2390/3.,2391/1.,2391/2.,2393.,2422.,2423.,2424.,2424/1.,2425.,2425/3. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2320429)
- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah BAYRAKTAR,DİLEK ÇIKMAZI,ÖZGÜR sk 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2322008)
- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah BÜYÜK COŞKUN,ERİK,FERUZAY,ÖZTUNÇ sk 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2322004)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah KAHVECİ,SANCAK,SEVGİ,SÖYLER sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2321232)
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah AKİK,KRİSTAL sk 17:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2322143)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah AKADEMİ,AKMAR,GÜLYAYLA,KAYA ARA,KAZANCI,SELVİ,ÇAYELİ,İHLAS,ŞEHNAZ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2322148)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-RUMELİFENERİ mah AHMET ŞİMŞEK,AY,BÜYÜK ATATÜRK,ERKAN,FENER SARMAŞIĞI,FENERGÜLÜ,FESLEĞEN,FEVZİ ÇAKMAK,GONCA FENERİ ÇIKMAZI,HASAN ALİ YÜCEL OKULU,HUŞ,KAKTÜS ÇİÇEĞİ,KALE.,KETENDERE,LALEM,MENDERES NEHRİ,ORKİDE*,PORTAKAL ÇİÇEĞİ,RUMELİ FENERİ BİLİNMEYEN,RUMELİ LİMANI,RUMELİ PAPATYASI,RUMELİ ZAMBAK,SANCAK,SEDEF,TAKA,TEKNE,TÜRKELİ FENERİ,YONCA*,ÇİFTLİK,ÖREKE KAYALIĞI,İNÖNÜ MUHAREBE,İSKELE.,İSTİKLAL sk 12:00-13:30 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2320216)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah BÜYÜKDERE sk 08:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2320215)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-GARİPÇE mah BORAN,FEHİM,GARİPÇE,NARİN ÇIKMAZI sk 09:00-12:30 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2320212)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2392. sk/ UĞUR MUMCU mah 2278.,2295.,2296.,2296/1.,2297.,2298.,2299.,2300.,2302.,2303.,2304.,2305.,2306.,2307.,2314.,ESKİ EDİRNE ASFALTI,FATİH,K,MUHSİN YAZICIOĞLU sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2319597)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah BAKAY,BAYRAKTAR,BAĞIMSIZ,BEREKET,BESTEKAR,BURGAZ,BURÇAK,BİLGİN,DUMAN,EBABİL,GÜMÜŞHANE,TOPALOĞLU,TUNA,YASEMİN sk/ ŞİRİNTEPE mah ABİDE,ADAŞ,ADİL,AKAN YILDIZ,AKÇA,AKŞEN,AMBER,ARMAĞAN,AYLA,AZMİ,AŞİYAN,GÜMÜŞHANE,PAŞAKÖY sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2322234)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-EMNİYET EVLERİ mah BEŞİR,BEŞİR ÇIKMAZI,BODUR,BOZKURT,BUHARA,BÜLBÜLDERE,DEĞİRMENCİ,EMNİYET,ERİŞ,ETİ,KABATAŞ,MEHTER,SEMERKANT,SEYİR,TAŞKENT,YEDİPINAR,YEŞİL KIBRIS,ÇELEBİ MEHMET,ÖTÜGEN sk/ ÇELİKTEPE mah ALDEMİR,ASLI,AYBEY,BATI,BODUR,BUHARA,CENGİZ,DERYA,EYALET,FATİH SULTAN MEHMET,GÖKSU,HALİM,HARZEM,HİSAR,KANUNİ,KAPTAN,KARAHİSAR,KARAŞAHİN,KOCA SİNAN,KUBİLAY,KUYTU,NAMIK KEMAL,RİDANİYE,SEMERKANT,SİPAHİ,TAŞKENT,YEŞİL KIBRIS,ZADE,ÇELEBİ MEHMET,ÜSKÜP,İLHANLAR,İMALAT,İSMET İNÖNÜ,ŞEHİT DOĞAN AYAZ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2321234)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah CENDERE YOLU sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2321497)
- 24 SOKAGI 24/3 SOKAGI 24/4 SOKAGI 74 SOKAGI PROF. DR. TURAN GÜNEŞ CADDESI 74.SOKAK 74-1 2 BAĞ SOKAGI 74 ARA SOKAGI 74/1 ARA SOKAGI 74/1 SOKAGI 74/2 ARA SOKAGI 74/2 SOKAGI 74/A SOKAGI 74/B ÇIKMAZI SOKAGI 74/B SOKAGI 74/D SOKAGI 75 BAĞ SOKAGI 75 SOKAGI 75/A SOKAGI AHMET YESEVİ SOKAGI 24 aralık sokak 24.sokak 27 ARALIK 57 ARALIK 57-9 sok ŞEHİT ER MURAT GÜVEN SOKAĞI 24 ARALIK SOKAGI 53/15 SOKAGI 56 SOKAGI 57 ARALIK SOKAGI 57/10 SOKAGI 57/14 SOKAGI 57/15 SOKAGI 57/16 SOKAGI 57/17 SOKAGI 57/18 SOKAGI 57/19 SOKAGI 57/9 SOKAGI ŞEHİT ER MURAT GÜVEN SOKAGI 11:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2321474)
- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-VELİEFENDİ mah 1. BAĞ YOLU,2. BAĞ YOLU,2. ÇEŞME,274.,3. BAĞ,3. ÇEŞME,4. BAĞ,4. ÇEŞME,5. BAĞ,5. ÇEŞME,74/1.,74/2.,74/A,74/B,75/1.,75/A,8. BAĞ,AHMET YESEVİ,PROF. DR. TURAN GÜNEŞ,ÇİMEN ÇIKMAZI sk 13:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2321496)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKPINAR mah 1.MERİÇ,BEYCEĞİZ,BEYŞEHİR,EBER,EĞRİDİR ,FİDE,GEZEGEN,GÖKSU,GÜLLÜK,KARASU,KIZILIRMAK ,MANYAS,SAPANCA,SUNGURBEY,SUSURLUK ,TUZLA ,UZUNGÖL ,YARIMCA,YEDİGÖL ,İBRAHİM HAKKI sk 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2322283)