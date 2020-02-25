25 Şubat 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 beIN Manşet
01:00 Süper Lig
01:00 Maç Saati
01:15 Süper Lig Maç Sonu
01:15 Maç Sonu
01:45 Futbolun Şehirleri
02:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri
03:00 beIN Manşet
03:30 Maç Saati
04:00 Dünden Bugüne
04:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
04:30 Maç Sonu
04:30 Süper Lig
04:45 Süper Lig Maç Sonu
05:15 Maç Sonu
06:00 beIN Manşet
07:00 Maç Saati
08:45 Maç Saati
09:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri
09:15 Süper Lig Maç Özetleri
09:30 Maç Sonu
10:00 Dünden Bugüne
10:30 Maç Sonu
10:45 Süper Lig Maç Sonu
11:00 Haftanın Öyküleri
11:30 Dünden Bugüne
12:30 Maç Saati
13:45 Maç Saati
14:00 Maç Saati
15:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri
15:30 Maç Sonu
15:30 Futbolun Şehirleri
16:15 Eski Dostlar
16:30 Süper Lig
16:30 Maç Sonu
16:45 Süper Lig Maç Sonu
17:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
18:00 beIN Manşet
19:00 Maç Önü
19:00 Maç Saati
21:00 beIN Manşet
21:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin
21:15 Devre Arası
21:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
22:00 Maç Önü
22:00 Maç Sonu
22:00 Süper Lig Maç Özetleri
23:00 Napoli - Barcelona
23:30 STSL Maç Özetleri
23:45 UEFA Şampiyonlar Ligi