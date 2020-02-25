Haberler » Sinema » 25 Şubat 2020 Star Yayın Akışı - Haberler

25 Şubat 2020 Star Yayın Akışı

25 Şubat 2020 Salı günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

25.02.2020 06:45 | Son Güncelleme: 25.02.2020 06:4525 Şubat 2020 Star Yayın Akışı

yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Çember: Hayalet Gemi

00:15 Güvercin

01:10 Babil

02:30 Deccal 2

03:00 Sevdim Seni Bir Kere

04:00 Hayalimdeki Gelinlik

04:30 Türk Müziği

05:30 Güzel Köylü

06:00 Güzel Köylü

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sevdim Seni Bir Kere

10:45 Hayalimdeki Gelinlik

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:30 En Güzel Bölüm

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:30 Star Haber

20:00 Sefirin Kızı

20:00 Dizi

20:00 Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu


Star, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

Sinema

Son Dakika Haberleri

01:00  25 Şubat Salı İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 25 Şubat 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
17:07  Distemper nedir? Köpekte gençlik hastalığı neden olur? Distemper belirtileri nelerdir?
16:42  Hayal Köseoğlu kimdir? Hayal Köseoğlu kaç yaşında, nereli?
16:19  Fiyat nasıl yazılır? TDK'ya göre fiyat mı, fiat mı? Fiyat ne demek?
25.02.2020 07:55:39