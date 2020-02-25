25 Şubat 2020 Tv8 Yayın Akışı

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Komedi Türkiye
01:30 Doya Doya Moda
03:30 Seda Sayan İle Yemekteyiz
04:00 8x8
05:15 Bilginiz Olsun
05:35 Oynat Bakalım
06:00 Oynat Bakalım
07:00 8'de Sağlık
08:00 Gel Konuşalım
10:45 Survivor Panorama 2020
13:00 Doya Doya Moda
16:00 Seda Sayan İle Yemekteyiz
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler